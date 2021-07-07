Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak
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Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince'yi tarım üssü yapacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin temeli 11 Temmuz Pazar günü atılacak.

Derince'yi tarım üssü yapacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin temeli 11 Temmuz Pazar günü atılacak.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün 41 seçim vaadi arasında yer alan ve özel önem verdiği tarımsal kalkınmaya destek projesinde tesisleşme yolunda önemli bir adım atılıyor. Derince'ye bağlı Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'daki yedi mahallede aspir bitkisi yetiştiriciliğini başlatan Aygün, aspir yağının şişelenmesi ve tesisleşme hamlesi ile birlikte yeni bir sürecin startını vermişti. Başkan Aygün'ün bölgeye kazandıracağı tesislerin temel atma töreni gerçekleşecek.

Tören 11 Temmuz'da

İshakçılar'da kurulacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi'ni barındırıyor. Taşköprü Aspir Yağı'nın markalaşmasıyla birlikte inşa edilecek olan tesisler hem tarımsal kalkınma ile bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak. Başkan Aygün'ün tüm vatandaşları davet ettiği temel atma töreni 11 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da tesisin yapılacağı Çavuşlu Mahallesi'nde gerçekleşecek. - KOCAELİ

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin temeli atılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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