Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ünal, İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sefa Ünal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.
BİNGÖL (AA) - Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sefa Ünal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.
Ünal, gazetecilere, Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı hakareti ve saldırıyı kınadığını belirtti.
Şehitlerin memleketin bütünlüğünü sağlayan temel taşlar olduğunu vurgulayan Ünal, "Şehitlerimize kimse dil uzatamaz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bundan sonra benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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