Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.



Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde üreticiler, hasat zamanının gelmesi nedeniyle tarlalarda gece gündüz demeden çalışıyor.



Geçen yıl 20 bin dekar alanda 24 bin ton sarımsak üretilen ilçede bu yıl rekolte beklentisi ise 25 bin dekar alanda 30 bin ton civarında.



Sarımsak üreticisi Yunus Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır sarımsak ürettiğini belirtti. Taşköprü sarımsağının dikiminin şubat ayının 15'inden itibaren yapıldığını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:



"Dikimi en geç mart ayının 15'inde son buluyor. Temmuz ayından itibaren hasat işlemine başlıyoruz. Traktörler yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra işçiler avuçlarına sığdığı kadar sarımsağı bir araya getirip birbirine bağlıyor. Çıkardığımız sarımsağı 10 gün tarlada kuruması için bekletiyoruz. Daha sonra kuruyan sarımsağı büyük, orta ve küçük olmak üzere üçe ayırıyoruz. Daha sonra pazarlara götürüp satıyoruz."



Özsoy, 5 dönüm yerde hasadı 15 kişiyle 1 günde bitirdiklerini aktardı. Dönümden 1- 1,5 ton arasında sarımsak çıkarıldığına işaret eden Özsoy, sarımsaklarının yüzde 100 organik olduğunu ifade etti.



Bayram Kurtuluş da Taşköprü sarımsağının kendine has lezzeti olduğuna işaret ederek Kurtuluş, "Allah her memlekete bir güzellik vermiş, bizim memleketimize de sarımsağı vermiş. Zahmeti çok. Tek tek dikiliyor, tek tek sökülüyor. Her işlem tek tek yapılıyor. Verimde biraz düşüş var. Geçen seneki verim bu yıl yok. Hasadımız 10 gün içinde bitecek." dedi.



Kurtuluş, devletten mazot ve gübrede destek beklediklerini sözlerine ekledi.



Hüseyin Özsoy ise bu yıl sarımsakta verim kaybı olduğunu vurguladı. Taşköprü sarımsağının 10 ay raf süresi olduğuna işaret eden Özsoy, bu durumun diğer sarımsaklarda olmadığını kaydetti.