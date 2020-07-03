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Taşköprü sarımsağının hasadı bu ay başlıyor

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda en çok ucuzlayan ürün olan sarımsakla ilgili, "Mayıs ve haziran aylarındaki fiyatların düşme sebebi, yabancı, kalitesi düşük sarımsaktan kaynaklanıyor.

Taşköprü sarımsağının hasadı bu ay başlıyor
03.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:43

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda en çok ucuzlayan ürün olan sarımsakla ilgili, "Mayıs ve haziran aylarındaki fiyatların düşme sebebi, yabancı, kalitesi düşük sarımsaktan kaynaklanıyor." dedi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,32 ile sarımsak oldu.

Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında Taşköprü sarımsağının satışının olmadığını söyledi.

Taşköprü sarımsağının temmuz ayında hasat edildiğini ve 10 ay raf ömrü bulunduğuna işaret eden Butur, "Mayıs ve haziran aylarında fiyatların düşme sebebi yabancı, kalitesi düşük sarımsaktan kaynaklanıyor. Bunların Taşköprü sarımsağıyla ilgisi yok. Asıl sarımsak fiyatını Kastamonu sarımsağı belirler. Bu fiyat da önümüzdeki günlerde oluşur." diye konuştu.

Kastamonu'da sarımsak hasadına yeni başlandığını vurgulayan Butur, "Taşköprü sarımsağı aroması ve görselliğiyle çok farklıdır. Diğer sarımsaklardan 1 kilogram tüketilmesi yerine Taşköprü sarımsağından 100 gram kullanılması çok daha faydalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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