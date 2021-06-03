Taşköprü sarımsağını korumak için ilçede temmuza kadar sarımsak pazarı kurulmayacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın satışının yapıldığı sarımsak pazarı, temmuz ayının ilk haftasına kadar kurulmayacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın satışının yapıldığı sarımsak pazarı, temmuz ayının ilk haftasına kadar kurulmayacak.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Alatarla Sarımsak Pazarı'nı ziyaret ederek satıcılarla görüştü.

Başka illerde yetiştirilen ve pazarda "Taşköprü sarımsağı" adıyla sarımsak satanları tespit eden Partal, satıcılara uyarıda bulundu.

Kaymakam Partal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının kendine has aroması ve tadı olduğunu söyledi.

Bölgede çok uzun yıllardır Taşköprü sarımsağının üretildiğini ifade eden Partal, "Taşköprü sarımsağı, bozulmamış, nitelikli tohum, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü çiftçinin tecrübeyle ürettiği üründür. Bu unsurlardan birinin eksikliği halinde ortaya çıkan ürün Taşköprü sarımsağı olmayacaktır. Ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan üretim değerlidir. Ancak Taşköprü sarımsağının üstünlüğü ata tohumu, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü üreticinin vermiş olduğu emekten kaynaklıdır." dedi.

Pazarlarda Taşköprü sarımsağı adıyla sarımsak satılmasına karşı olduklarını belirten Partal, "Taşköprü sarımsağının hasat edildiği tarih olan temmuz ayının ilk haftasına kadar ilçede sarımsak pazarları da kurulmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor