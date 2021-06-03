Taşköprü sarımsağını korumak için ilçede temmuza kadar sarımsak pazarı kurulmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşköprü sarımsağını korumak için ilçede temmuza kadar sarımsak pazarı kurulmayacak

Taşköprü sarımsağını korumak için ilçede temmuza kadar sarımsak pazarı kurulmayacak
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın satışının yapıldığı sarımsak pazarı, temmuz ayının ilk haftasına kadar kurulmayacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nın satışının yapıldığı sarımsak pazarı, temmuz ayının ilk haftasına kadar kurulmayacak.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Alatarla Sarımsak Pazarı'nı ziyaret ederek satıcılarla görüştü.

Başka illerde yetiştirilen ve pazarda "Taşköprü sarımsağı" adıyla sarımsak satanları tespit eden Partal, satıcılara uyarıda bulundu.

Kaymakam Partal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının kendine has aroması ve tadı olduğunu söyledi.

Bölgede çok uzun yıllardır Taşköprü sarımsağının üretildiğini ifade eden Partal, "Taşköprü sarımsağı, bozulmamış, nitelikli tohum, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü çiftçinin tecrübeyle ürettiği üründür. Bu unsurlardan birinin eksikliği halinde ortaya çıkan ürün Taşköprü sarımsağı olmayacaktır. Ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan üretim değerlidir. Ancak Taşköprü sarımsağının üstünlüğü ata tohumu, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü üreticinin vermiş olduğu emekten kaynaklıdır." dedi.

Pazarlarda Taşköprü sarımsağı adıyla sarımsak satılmasına karşı olduklarını belirten Partal, "Taşköprü sarımsağının hasat edildiği tarih olan temmuz ayının ilk haftasına kadar ilçede sarımsak pazarları da kurulmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Hasan Polatkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taşköprü sarımsağını korumak için ilçede temmuza kadar sarımsak pazarı kurulmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 20:11:42. #1.14#

title