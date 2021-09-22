Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte fiyatların düşmesine neden oldu - Haberler
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Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte fiyatların düşmesine neden oldu

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte fiyatların düşmesine neden oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen AB coğrafi işaret belgeli sarımsakta rekoltenin yüksek olması nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen AB coğrafi işaret belgeli sarımsakta rekoltenin yüksek olması nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor.

Bu yıl ilçede yaklaşık 40 bin ton sarımsak hasadı gerçekleştirildi.

İlçede salı günleri kurulan sarımsak pazarında büyük boy sarımsak 12,5, orta boy sarımsak 8,5, küçük boy sarımsak da 4 liradan alıcı buluyor.

Sarımsak üreticisi Erkan Subutay, AA muhabirine, bu yıl sarımsağın rekoltesinin yüksek, fiyatının ise düşük olduğunu söyledi.

Verimden memnun olduklarını dile getiren Subutay, "Artıştan dolayı fiyatlar düşük seyretmekte. Borsa veya kooperatifimizin olmaması nedeniyle her yıl ürünümüzün karşılığını alıp alamayacağımızdan endişe duyuyoruz. Tek temennimiz sarımsak fiyatlarının çıkması ve yaptığımızın masraflarımızı kurtarması." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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