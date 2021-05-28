Taşköprü sarımsağında üreticiler kuraklık endişesi yaşıyor
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Taşköprü sarımsağında üreticiler kuraklık endişesi yaşıyor

Taşköprü sarımsağında üreticiler kuraklık endişesi yaşıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nda üreticiler, yetersiz yağış nedeniyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nda üreticiler, yetersiz yağış nedeniyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ayının sonlarından itibaren ekilmesi gereken sarımsak, bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle ocak ayının sonunda toprakla buluşturulmaya başlandı. Nisan ayında yağışın etkili olmasına rağmen mayıs ayının kurak geçmesi, üreticileri endişelendiriyor. Çiftçiler, sarımsak ekili tarlalarını sulayarak kuraklığın etkisinden kurtarmaya çalışıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da kurak bir sezon yaşandığını söyledi. Vatandaşları su israfı konusunda uyaran Çatal, "Taşköprü olarak hem sarımsaklarımız hem diğer tarım ürünlerimiz tehlikeye giriyor. Taşköprü'de kuraklığı birebir yaşayan insanlarız. Çiftçilerimiz kuraklıktan bu sene sarımsaklarını istedikleri gibi sulayamıyor. Önümüzde pancar sezonumuz da var. Pancar sezonunda çiftçilerimizin sulama ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyorum. Bu nedenle bütün Türkiye'ye sesleniyorum, sularımızı israf etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Sarımsak üreticisi Erkan Subutay da kuraklıktan etkilendiklerini dile getirerek "Sarımsağın su ihtiyacını sulayarak gidermeye çalışıyoruz ama gökten gelen bereket gibi olmuyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar az sulama yaparız. Yağmur suyunun verimi, bereketi hiçbir şeyi tutmaz. Taşköprü'de sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor. İnşallah güzel bir yağmur yağar ve biz de sarımsağımızı onun bereketiyle çıkartırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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