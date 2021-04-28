Taşköprü sarımsağında rekolte beklentisi ilkbahar yağışlarıyla arttı
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Taşköprü sarımsağında rekolte beklentisi ilkbahar yağışlarıyla arttı

Taşköprü sarımsağında rekolte beklentisi ilkbahar yağışlarıyla arttı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nda son yağışların rekolteye olumlu etki yapması bekleniyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"nda son yağışların rekolteye olumlu etki yapması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ayının sonundan itibaren ekilmesi gereken sarımsak, bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle ocak ayının sonunda toprakla buluşturulmaya başlandı.

Üreticiler erken ektikleri sarımsakta rekolte kaybı beklerken, yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve yağmur sarımsaklara "can suyu" oldu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının şubat sonu ve mart ayının ilk haftası dikilip temmuz ayının ilk haftasında hasadının yapıldığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin sarımsakları zamanından önce toprakla buluşturduklarını anlatan Çatal, "Son yağışlarla sarımsağımızın bu sene daha kaliteli çıkacağına inanıyoruz. Yağışlar nedeniyle çiftçimizin yüzü güldü. Sarımsağımızın rekoltesi de inşallah daha fazla olacak. Bu yıl 4 bin çiftçimiz sarımsak dikti. Bu yılki rekoltemizin 30 bin tonu bulacağına inanıyoruz." dedi.

Sarımsak üreticisi Keskin Gündüz ise Taşköprü sarımsağının iklim ve toprak yapısı nedeniyle diğer sarımsaklardan ayrıldığına işaret etti.

Sonbahar ve kış aylarında yağışların yetersiz olduğunu dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz de ileride olabilecek kuraklıklardan endişe ederek sarımsağımızı geçen yıla nazaran 20-25 gün önce diktik. 28 Şubat'ta başlayacağımız sarımsak dikimine bu yıl 5 Şubat'ta başlandı çünkü ileride kuraklığın devam edeceği endişesini taşıyorduk. Sarımsağımızı diktikten sonra yağmurlama çalışması yaptık ama yağmurun özelliğini tutmuyor. Son günlerde yağmurumuz yeterli miktarda yağdı. Sarımsağı diktikten sonra da bir miktar kar yağışı oldu. Yağmurlar davam ediyor. İlkbaharda kuraklık korkusunu atlattık."

Yağışlarla sarımsağın güzel şekilde çimlendiğini belirten Gündüz, "Bundan sonra havalarımızın açmasını, güneşin yüzünü göstermesini ve sarımsağımızın büyüyüp hasat mevsimini bekliyoruz. Kuraklıktan kaynaklanan rekoltenin düşeceğine dair endişemiz geçti. Bundan sonraki hava süreçlerinin ne getireceğini bilemediğimizden dolayı verimde artış bile olabilir." diye konuştu.

Üreticilerden Rüstem Tomar da ailesiyle sarımsak üretimi yaptıklarını anlatarak, "Kuraklık endişesi nedeniyle sarımsağı toprakla erken buluşturduk. Yağmur yağmadığı zamanlar sarımsağımız için endişe ediyorduk. Daha sonra yağan yağmurlar nedeniyle sarımsağımızın verimi arttı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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