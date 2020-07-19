Taşköprü sarımsağı üreticileri gündüz hasat yapıyor gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor
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Taşköprü sarımsağı üreticileri gündüz hasat yapıyor gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, sarımsaklarını hırsızlık olaylarına karşı korumak için geceleri tarlada nöbet tutuyor.

Taşköprü sarımsağı üreticileri gündüz hasat yapıyor gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor
19.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:48

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, sarımsaklarını hırsızlık olaylarına karşı korumak için geceleri tarlada nöbet tutuyor.

Sarımsak hasadı yapan çiftçiler, ürünlerini kuruması için 10 gün tarlada bırakıyor. Çiftçiler, bu süre içinde hırsızlık olayının yaşanmaması için gündüz hasadında görev aldıkları sarımsağı geceleri de tarlada nöbet tutarak koruyor.

Sarımsak üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ayvalı köyünün muhtarı Sabri Karabacak, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının şubat ve mart aylarında dikiminin yapıldığını, temmuz ayının ilk haftasından itibaren de hasadına başlandığını söyledi.

Sarımsağın zor ve zahmetli bir ürün olduğuna işaret eden Karabacak, "Sarımsakların hasadını yaptık, hırsızlık olayı olmaması için geceleri sabaha kadar tarlalarda bekliyoruz. Sarımsağın kuruması 8-10 gün sürüyor. Bu süreyi tarlalarda geçiriyoruz." dedi.

Üreticilerden Turhan Başören de hırsızlık olmaması için tarlalarının etrafında sabaha kadar dolaştıklarını dile getirerek, "Tarlada yorulduğumuz zaman traktör ya da arabamızda bekliyoruz. Arabamıza ya da traktörümüzün içine yatak atıp içeride dinleniyoruz." diye konuştu.

Taşköprü sarımsağının çok zahmetli bir ürün olduğuna dikkati çeken Başören, "Herkes evinde yatarken biz tarlalarda bekliyoruz. Yağışta, soğukta bekliyoruz. Çok zor bir ürün." ifadesini kullandı.

Sarımsağın geçim kaynakları olduğunu vurgulayan Tevfik Şanal da hırsızlık yaşanmaması için sarımsaklar kuruyuncaya kadar nöbetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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