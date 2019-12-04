Taşköprü sarımsağı için eylem planı hazırlanacak

04.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:32

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında, Taşköprü'de sarımsak ekim sürecinden pazarlama ve tesisleşerek işlenme yöntemleri, yetkili merciler ve sektör temsilcilerinin de katılımları ile bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Coğrafi işaretli bir marka ürün olan Taşköprü sarımsağının maruz kaldığı risklerin de konuşulduğu toplantıda iyi tarım uygulamasına geçişin altı çizildi.



Yerli tohumlukların korunması için alınacak tedbirler ile tarım arazilerinin aşırı ilaçlanmasının önüne geçecek alternatif ürünler konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.



Özellikle, Alatarla Sarımsak Pazarının peyzaj mimari bir projeyle modernize edilmesi ile yöreye ait olmayan yabancı menşeli sarımsakların pazarda haksız rekabet etmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.



Toplantıda ele alınan sorunların çözümü için Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet başkanlığında alt bir komisyon kurularak 15 Ocak 2020 tarihine kadar bir eylem planı hazırlanmasına karar verildi.



Gerçekleşen toplantıda ilçenin hem ana gelir kaynağı, hem de doğal antibiyotik olan Taşköprü sarımsağı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



"Başka tohumları ekilmesini önlemek zorundayız"



Toplantının açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "Taşköprü'de başka tohumların ekilmesini önlemek zorundayız. Döllenme açısından Taşköprü sarımsağının sıkıntıya düşmesini engellemeliyiz. Diğer bir sorun pazarlama örneği. Diğer menşeli sarımsakların Taşköprü sarımsağı diye satılması. İşlenmesi ve muhafazası da önemli bir husus. Taşköprü'de güzel gelişmeler var. Sarımsak entegre tesisleri var. Kırsal kalkınmanın yeni bir hibe programı açılıyor. Böyle bir yatırımı yapmak isteyene devlet bu tarz imkanlar vermekte" dedi.



"Taşköprü Sarımsağı göğsümüzü kabartan bir ürün"



Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ise, "Taşköprü sarımsağı göğsümüzü kabartan bir ürün. Üretim az fakat fiyatların bu yıl yüksek olması sevindirici. Üretim bu yıl 18 bin ton civarında. Ayrıca Sarımsak piyasasının kalbi Alatarla bölgemizde atıyor. Oradaki pazarın peyzajını da düzenleyerek daha fazla kurumsallaşmasının önünü açmalıyız" diye konuştu.



"Taşköprü'de sarımsak çıkmadan sarımsak satılıyor"



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, "Taşköprü Sarımsağı çıkmadan ilçemizde Çin sarımsağı yada başka tohum menşeli sarımsaklar satılıyor. Bu yüzde 70 derde deva olan Taşköprü Sarımsağımız da maddi ve manevi sorunları beraberinde getiriyor. Pazar yerlerinde alıcıya sunulan Taşköprü Sarımsağı yada başka bir tohumdan elde edilen sarımsakları pazara girmeden ayırmamız gerekiyor. Ayrıca dışarıdan gelen alıcıların bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Taşköprü sarımsağı pazara girerken görevliler tarafından etiket yapıştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Tohumumuzu kaybetmememiz lazım"



Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Balcıoğlu ise, TSO olarak sarımsağın özellikle ekonomik alandaki ilçeye girdisini önemsediklerini belirterek, "18 bin ton sarımsak 20 TL ortalama ile ilçeye 360 milyon TL gibi bir girdi sağlıyor. Bu gelir Taşköprü için çok önemli bir gelir. Tohumumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Ayrıca TSO olarak Valilik ve Belediyemizin de destekleriyle OSB'de de önümüzdeki yaz aylarında yer tahsisi yapmaya başlayacağız" dedi.



Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik de, "Önemli bir diğer husus ise soğuk hava deposu ve de borsaya ihtiyacımız var. Bu sene sarımsağımızda ciddi sıkıntı oldu. Yabancı tohumdan dolayı yüzde 30-40 soğuma oldu" şeklinde konuştu.



Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem de, şunları kaydetti: "Biz Taşköprü Sarımsağı ve diğerleri diye ayırıyoruz. Tıbbi anlamda selenyum maddesi önem taşıyor. Taşköprü sarımsağı diğer sarımsaklara göre dayanıklılık süresi ve taşıdığı diğer faydalı maddeler ise de ön plana çıkıyor. Taşköprü sarımsağı 8-10 ay dayanabiliyor" - KASTAMONU

Kaynak: İHA