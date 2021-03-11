Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor
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Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor

11.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:27
Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığa karşı adımlar atmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığa karşı adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli yerel tarım ürünlerinden olan Taşköprü sarımsağının üretimine 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde başlandı.

Aydınlı üreticilere getirisi yüksek alternatif ürünler üretmek için örnek olmak amacıyla başlanan çalışmada elde edilen ürünler Halk Ege Et marketlerinde tüketicilerle buluşturulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üreticiyi korumak için tarımsal ürünlerde ithalata karşı olduklarını ifade ederek "İthal tarım ürünleri yerli üreticiyi üretime karşı küstürüyor. Aydınlı çiftçimizin daha fazla kazanması ve üretime devam etmesi için onların yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi. Aydınlı çiftçilere tarımsal üretimde önderlik yapmak için İncirliova ilçesinde hayata geçirilen Aydın Çiftçi Merkezi her geçen gün farklı bir ürünün dikimine tanıklık ediyor. Geçen günlerde meyve ağacı dikimleri yapılan merkezde bu kez de Aydınlı çiftçilere örnek olmak için Taşköprü sarımsağı dikimi yapıldı. Sarımsak denildiğinde akla ilk gelen Taşköprü sarımsağının doğal üretim metotlarıyla üretilerek tüketicilerle buluşturulacağı çalışmayla, tarım ürünlerinin ithal edilmesine karşı da bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra Aydınlı ve İzmirli tüketicilerin beğenisine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde sunulacak.

"Yerli üreticiyi korumak için tarımda ithalata karşıyız"

Tarımda yerli üretimin desteklenmesiyle tarımsal ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçilebileceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Ülkemiz maalesef ki sarımsağı bile ithal eder duruma gelmiştir. Bugün marketlerde tüketicilerin ithal ürünleri satın almak zorunda bırakıldığı sarımsak bu ülkenin hangi toprağına dikilirse dikilsin filizlenir. Yerli üreticimizin ithal ürünler karşısında üretimden vazgeçmesi bu ülkenin zararınadır. Bu sebeple, kendi üreticimize örnek olmak istiyoruz. Yeter ki üreticimiz üretime küsmesin ve üretmeye devam etsin. Onların yolunu açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor
Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor
Taşköprü sarımsağı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aydın Çiftçi Merkezi'nde hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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