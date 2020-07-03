Taşköprü OSB'de ilk yapı ruhsatı verildi
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Taşköprü OSB'de ilk yapı ruhsatı verildi

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yapı ruhsatı verildi.

Taşköprü OSB'de ilk yapı ruhsatı verildi
03.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:34

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yapı ruhsatı verildi. İnşaat ruhsatını Kaymakam İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal verdi.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların devam ettiği organize sanayi bölgesinde ilk yapı ruhsatı verildi. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet başkanlığında, Taşköprü Belediye Başkanı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Çatal ve yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinde tahsisi yapılmış olan bir gıda firmasına yapı ruhsatı imzalanarak takdim edildi.

Konu ile ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Taşköprümüze hayırlı olmasını ve yatırımcılarımızın sayısının hızla artmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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