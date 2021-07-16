Taşköprü ilçesine yeni sarımsak pazarı yapılıyor
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Taşköprü ilçesine yeni sarımsak pazarı yapılıyor

Taşköprü ilçesine yeni sarımsak pazarı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni sarımsak pazarının yapımına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni sarımsak pazarının yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni sarımsak pazarı inşaatı ve Kurbantepe Aile Mezarlığı'nda yapımına başlanılan Taşköprü Belediyesi Cenaze Hizmetleri binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Çatal, incelemenin ardından AA muhabirine, önemli projelere imza attıklarını söyledi.

İlçenin eksiklerinden biri olan gasılhane, morg, bay-bayan mescit, abdesthane, imam odası ve taziye alanının bulunacağı Cenaze Hizmetleri Binasının yapımına başladıklarını anlatan Çatal, "Ayrıca çiftçilerimizin emeği ve Taşköprü sarımsağının marka değerini korumak için yeni sarımsak pazarı projemize bugün başlanıldı. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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