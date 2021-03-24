Taşköprü'den kısa kısa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Z Kütüphane faaliyete açıldı.

Açılış programı, Kaymakam Çağlar Partal, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ile öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal yaptığı konuşmada, kütüphanenin ilçeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da öğrencilerle sohbet ederek satranç oynadı. Programda Okul Müdürü Abdullah Oğuz, Z Kütüphane ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Çiftçilere "basınçlı sulama sistemleri" eğitimi verildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde basınçlı sulama sistemleri eğitimi alan çiftçilere sertifikaları verildi.

Törene, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Şallı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz