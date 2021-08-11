Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı

GÜBRETAŞ'ın tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Türkiye'nin farklı noktalarında yaygın olarak yetiştirilen bitkiler için oluşturduğu model üretim alanlarında hasatlar başladı.

GÜBRETAŞ'ın tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Türkiye'nin farklı noktalarında yaygın olarak yetiştirilen bitkiler için oluşturduğu model üretim alanlarında hasatlar başladı. İlk hasadın yapıldığı Kastamonu Taşköprü'de dekar başına 2 bin 800 kilogram kuru sarımsak elde edilirken aynı araziden önder üretici ise dekardan 2 bin 320 kilogram ürün kaldırdı.

GÜBRETAŞ, geliştirdiği yenilikçi ürünlerin yanı sıra bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarım sektörü için katma değer üretmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından bu amaca yönelik olarak 2021 yılında Türkiye'nin 33 noktasında 21 çeşit bitki için model üretim alanı oluşturuldu. 2021 yılının ilk hasadı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak için kurulan model alanda gerçekleştirildi. Sarımsak model üretim alanında, Türkiye, il ve önder üretici verim ortalamalarının üzerinde ürün elde edilmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Sezon boyunca on sekiz dekarlık arazinin yarısında uzman ziraat mühendisleri danışmanlığında bilinçli tarım uygulamaları yürütülürken, diğer yarısında ise üretici geleneksel yöntemlerle bitki beslemeye devam etti. Sarımsağın ana vatanı Taşköprü'deki model üretim alanı çalışması verimli bir hasatla tamamlandığı belirtilirken, üreticinin kendi yöntemleri ile aldığı sonuca göre ise model alandan kuru sarımsakta yüzde 20 daha fazla verim alındı.

Etkili ve dengeli bir gübreleme programının uygulandığı arazide, dekar başına 2 bin 800 kilogram verime ulaşılırken, üretici uygulaması ile elde edilen verim ise 2 bin 320 kg/da olarak gerçekleşti. Model üretim alanında uygulanan bitkiye özel besleme programı ile üretici, 2020 yılı TÜİK kuru sarımsak verimine göre Kastamonu il ortalamasından yüzde 211 daha fazla ürün almış oldu. Optimum gübre tüketimi sağlanarak verimin artırılması hedeflenen projede önder üretici dekar başına daha fazla sarımsak alırken bilinçli tarım uygulamalarının ekonomiye katkısını bir kez daha gösterdiği belirtildi.

"Sarımsağa bebek gibi bakıyorum"

Proje ortağı önder üretici Enver Bayar, sezon boyunca deneyimlediklerini, şu sözlerle ifade etti: "Ekim alanlarımız kısıtlı olduğundan birim alandan daha fazla ürün kaldırmak çok önemli. Topraklarımız makinalı tarım için elverişli değil. Makine ile çalıştığımızda verim beklentilerimizi karşılayamıyor. 800-900 kilogram kuru sarımsak ancak alabiliyoruz. Bundan dolayı sarımsağın ekimini, bakımını, sökümünü insan emeği ile yapıyoruz. Çok fazla emek isteyen bir ürün. Kaliteli ve bol ürün alabilmek için sarımsağa on ay boyunca bebek gibi bakıyorum".

Toprak analizinin ve doğru gübrelemenin önemini fark ettiğini belirten üretici Bayar, "Ziraat mühendisi arkadaşların toprak analizinden sonra hazırladıkları reçeteye göre uygulama yapınca gördüm ki bilinçli gübre kullanmak verimimin daha da artmasını sağladı. Toprağın ne istediğini anlayıp ona uygun gübre verince sarımsak kiloya bastı. Mahsul bol olunca gelir de artıyor" dedi. Bayar, bitki beslemenin dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat çekerek, "Bölge ortalamasına göre yüksek verim almama rağmen bu zamana kadar bitki beslemeyi bilinçli yapmadığımı fark ettim. Bilinçli gübrelemeyle daha bol ve kaliteli mahsul elde edebileceğimi gördüm" şeklinde konuştu.

"Bilinçli bitki besleme ile verim ve kaliteyi artırıyoruz"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Model üretim alanları projesi ile ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan tarımsal ürünlerde bilinçli bitki besleme ile verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştiriyoruz".

Şirketin yürüttüğü model üretim alanları projesinin tarımsal ekonomiye katkısından bahseden Yumaklı, "Proje kapsamında son dört yılda 15'ten fazla tarımsal ürün için 100'e yakın model üretim alanı kurduk. Geleneksel üretici alışkanlıklarından farklı olarak, toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre bilimsel yöntemlerle oluşturulan bitki besleme programlarını uyguladık. Fındık, zeytin, badem gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde çok ciddi verim artışları sağladık. Bu örnekler, bilinçli tarım uygulamalarının verimliliği nasıl artıracağını göstermek için üreticilerimize rehberlik etti" dedi.

2021 yılında yürütülen model üretim alanı faaliyetlerinden de bahseden Yumaklı, "Türkiye'nin farklı noktalarında yürüttüğümüz model üretim alanlarında üreticilerimize danışmanlık yaparak pazar değeri yüksek kaliteli ürünler hasat edilmesine katkı sağlıyoruz. Bu yıl da 33 lokasyonda 21 farklı bitki ile çalışarak bitki besleme konusunda zirai danışmanlık faaliyetlerimizi ülkemizin her noktasında üreticilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında yaptığımız ilk hasat markalaşmış ve coğrafi işaret ile tescillenmiş sarımsak ürünü oldu. Sarımsak üretiminde yakalanan bu ivmenin Taşköprü'nün ekonomisi açısından verim ve kalite artışıyla devam etmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Yumaklı, verimdeki artışın üretici gelirleri ve milli ekonomiye katkısından da bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Model üretim alanı projesini uyguladığımız bölgelerde arazisinin bir bölümünü bize açan üreticiler geleneksel yöntemlerle tarım yapmaya devam etmek isteseler de, uzman ziraat mühendislerimizin danışmanlığında uygulanan etkili gübreleme programları sayesinde bölge ve üretici ortalamasının üzerinde verim aldıklarında gübreyi bilinçli kullanmanın önemine şahit oluyorlar. Model alanlarda yürütülen etkili gübreleme programları ile mümkün olan yüksek verimli ve kaliteli ürünü elde etmek için dengeli ve düzenli gübrelemenin önemini proje ortağı üreticilerimiz de tecrübe ediyor. Verim artışları sayesinde tarımsal ekonomi açısından Türkiye'nin tüketimini karşılayacak arzın oluşturulması için önemli bir katkı sağlamış oluyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı