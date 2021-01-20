Taşköprü'de yangın sonucu bir evde hasar oluştu
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Taşköprü'de yangın sonucu bir evde hasar oluştu

20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:43
Taşköprü'de yangın sonucu bir evde hasar oluştu

KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangında bir evin çatısı zarar gördü.

KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangında bir evin çatısı zarar gördü.

Sarpun köyünde Yunus Çelik ve Sezai Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında evin çatısı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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