Taşköprü'de yangın sonucu bir evde hasar oluştu
20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:43
KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangında bir evin çatısı zarar gördü.
KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangında bir evin çatısı zarar gördü.
Sarpun köyünde Yunus Çelik ve Sezai Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında evin çatısı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz