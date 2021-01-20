Taşköprü'de yangın sonucu bir evde hasar oluştu

KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangında bir evin çatısı zarar gördü.

Sarpun köyünde Yunus Çelik ve Sezai Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında evin çatısı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz