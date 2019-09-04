Taşköprü'de yangın: 2 ev 1 ağıl kül oldu

04.09.2019 19:08

Taşköprü'de yangın: 2 ev ve 1 ağıl kül oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla Köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 2 ev ve 1 ağıl yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre mesafede bulunan Alatarla Köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ilk olarak Kamil Kuşçu'ya ait evde başladı ve hemen yanında bulunan Yakup Kuşçu'ya ait eve de sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Orman İşletmesi ve Kastamonu Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında Kamil Kuşçu'ya ait 1 ev ve ağıl ile Yakup Kuşçu'ya ait 1 ev yanarak kül oldu.

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çenet; "Bugün Alatarla Köyü muhtarımıza ait evin yandığı haberini aldık, büyük geçmiş olsun diyoruz. Can kaybının olmaması bizim için sevinç kaynağı inşallah biz bunları hep birlikte telafi ederiz köyümüze geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA