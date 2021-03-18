Taşköprü'de vatandaşlara Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük iaşesi ikram edildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Taş Cami'nde düzenlenen mevlidin ardından Taşköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara Çanakkale'deki Mehmetçiğin bir öğünlük iaşesi olan yağlı buğday çorbası, hoşaf ve ekmek ikram edildi.

Programda Belediye Başkan Vekili Murat Serdaroğlu, Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz