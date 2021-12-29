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Taşköprü'de sokak hayvanları beslendi

Taşköprü'de sokak hayvanları beslendi
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrencilerle mama odakları ve kedi evlerine mama bıraktı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğrencilerle mama odakları ve kedi evlerine mama bıraktı.

Taşköprü Belediye Başkanlığının veteriner hekimliği birimince ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan mama odakları ve kedi evlerine, mama konuldu.

Çatal, etkinlik sonunda öğrencilere ikramda bulunarak, "Onlar bizlere emanet, sizler de annenizle, babanızla mama odaklarına mama bırakarak can dostlarımızın yanında olabilirsiniz. Bu sayede sokak hayvanlarımızın bu soğuk havalarda karınlarının doyurulmasını sağlamış oluruz." dedi.

Etkinliğe katılan Muzafferettin Gazi İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri ise sokak hayvanlarına mama bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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