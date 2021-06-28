Taşköprü'de sarımsak işçilerinin yevmiyesi 120 lira olacak
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Taşköprü'de sarımsak işçilerinin yevmiyesi 120 lira olacak

Taşköprü'de sarımsak işçilerinin yevmiyesi 120 lira olacak
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı, Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik ve sarımsak tarlasında çalışanları temsil eden kişilerin katılımıyla Taşköprü Kaymakamlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda temmuz ayında hasadı yapılacak sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi.

Kaymakam Partal, gazetecilere, sezon başında alınan tavsiye kararlarını hem üreticilerin hem de işçi ve işçi başkanlarının talepleri üzerine tekrar değerlendirdiklerini anlatarak, "Sarımsak hasat ve temizleme işlemlerinde de sezon başında alınan fiyat üzerinden devam edilmesi kararını verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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