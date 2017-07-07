Taşköprü'de Sarımsak Festivali Yapılacak

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalinin 31. düzenlenecek.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festivale İrem Derici, Mustafa Ceceli, Kolpa, Hasan Yılmaz ve Beyaz Durmaz'ın sahne alacağını söyledi.



2014 yılında yaşanan Soma maden faciası ve ardından gelen şehit haberleri nedeniyle 3 yıldır tam anlamıyla festival yapmadıklarını dile getiren Arslan, Taşköprü'nün adına yakışır bir festivali daha gerçekleştirmek için festival komitesi ve belediye personeliyle birlikte çalıştıklarını kaydetti.



Kültür ve Sarımsak Festivali'ni dolu dolu kutlamayı hedeflediklerini belirten Arslan, gurbetteki ve sıladaki tüm Taşköprülüleri Sarımsak Festivalinde buluşmaya davet etti.



Festivalde ayrıca toplu sünnet töreni, tarım hayvancılık fuarı ve geleneksel at yarışları, güzellik yarışmaları, en iyi sarımsak üreticisi yarışması ve bir ilk olarak cirit gösterisi yer alacak.