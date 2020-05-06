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Taşköprü'de sarımsak ekim alanı 2 katına çıkacak

Taşköprü'de sarımsak ekim alanı 2 katına çıkacak
06.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:06

Kastamonu'nun coğrafi işaret belgeli ürünü Taşköprü sarımsağının her yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda üretimi yapılıyor.

Kastamonu'nun coğrafi işaret belgeli ürünü Taşköprü sarımsağının her yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda üretimi yapılıyor. Obrucak Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın 50 bin dekara ulaşacağı tahmin ediliyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Obrucak Sulaması inşaatında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 141 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Kastamonu Obrucak Barajı 29,50 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak.

Barajın su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 165 milyon lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, daha çok tarım alanının sulanmasının ilçede sarımsak tarımına etkisinin büyük olacağına işaret etti.

Taşköprü denelince akla sarımsağının geldiğinin altını çizen Çatal, ilçede toplam 39 bin hektarlık tarım arazisi bulunduğunu, toplam tarım arazisinin 11 bin hektarının sulanabilir nitelikte olduğunu belirtti.

Çatal, "Burası tamamlandığında sulanabilir alan 23 bin hektara çıkacak. İlçemizin adını dünyaya duyuran sarımsak da suyu seven bir bitki olmasından dolayı aynı ölçüde 25 bin dekar olan üretim alanının yaklaşık 50 bin dekara çıkması hedefleniyor." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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