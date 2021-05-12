Taşköprü'de mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuldu

Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle ilçede bulunan kabristanlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle ilçede bulunan kabristanlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuldu.

İlçe merkezinde bulunan Kurbantepe ve Zımbıllı mezarlığında din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da Kuran-ı Kerim tilavetinde hazır bulundu. Başkan Çatal ve Yalçın, daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan tam kapanma nedeniyle arife günü kabristanlık ziyaretlerinin yapılamadığını söyledi.

Bu nedenle mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttuklarını anlatan Çatal, "Allah tüm şehitlerimiz ve ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bu mübarek günde cümle dualarımızı kabul eylesin inşallah." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz