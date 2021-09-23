Taşköprü'de kenevirden iplik üretimi amacıyla tesis kurulacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenevirden iplik üretim tesisinin kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) öncülüğünde Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın girişimiyle Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kenevirden iplik üretimi amacıyla tesis kurulacak.

Tesisin kurulması amacıyla Kastamonu Valiliğinde Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Anadolu Kenevir Endüstri AŞ yetkilisi Ahmet Çetinsaya ile Uğur Gazanker'in yanı sıra KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik ve Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Betül Cebeci katıldı.

Yapılacak 20 dönüm kapalı, 10 dönüm açık tesiste kendirden iplik üretim tesisi kurulacak.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine, Taşköprü OSB'de 30 dönümlük alanda yapılacak elyaf üretim tesisinde ilk etapta yıllık 10 bin ton kendirden elyaf üretileceğini söyledi.

Yer tahsisi protokolünü imzalamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çatal, "Büyük önem arz eden kenevir bitkisinin yeniden ilçemizde ekilecek olması, çiftçimize ve ilçemize ekonomik anlamda da ciddi katkı sağlayacak. İmzaları atılan projenin ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum Taşköprü ilçemiz, geçmişte olduğu gibi bu proje ile yeniden kendirin başkenti olacaktır." dedi.