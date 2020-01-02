Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı
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Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

02.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:02
Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

'nun ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde devriye attıkları sırada yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukurun kazılmış olduğunu tespit etti. Tespit edilen çukur hakkında ekipler tarafından yapılan araştırmada, çukurun define bulmak maksadıyla kazıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan kontrolde 1 adet jeneratör, 1 adet hitli, 1 adet kürek, 1 adet inşaat demiri, 10 metre elektrik kablosu ve plakası bulunmayan bir adet otomobil ele geçirildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet etmek suçundan soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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