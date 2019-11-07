Taşköprü'de "halk günü" etkinliği
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Taşköprü'de "halk günü" etkinliği

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

07.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:48
Taşköprü'de

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Makamında iki haftada bir gerçekleşen etkinlikte ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Çatal, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların fikir ve düşüncelerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çatal, "Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA
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