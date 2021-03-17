Taşköprü'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi
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Taşköprü'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi

17.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Taşköprü'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi

Taşköprü ilçesinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Taşköprü ilçesinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan parkurda öğrencilere yaya geçidi ve trafik işaretleri öğretildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitiminde vatandaşlar da emniyet kemerinin önemini göstermek için Emniyet Kemeri Simülatörü'ne bindirildi.

Jandarma personeli ise vatandaşı bilgilendirdi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, parkur alanını ziyaret ederek, öğrencilere verilen eğitimlere de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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