Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın söndürme uçağının da destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Kaynak: AA