Taşköprü'de aşure dağıtıldı

10.09.2019 15:13

Taşköprü Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programa, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Müftüsü Kahraman Yaman, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Berber, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek, bu günün İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasına da vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA