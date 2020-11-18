Taşköprü'de 28 okula "Okulum temiz" belgesi verildi
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Taşköprü'de 28 okula "Okulum temiz" belgesi verildi

18.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:00
Taşköprü'de 28 okula

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 28 okulun tamamı "Okulum temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 28 okulun tamamı "Okulum temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Okullara belgeleri Kaymakam Çağlar Partal tarafından Kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Kaymakam Partal, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime ara verildiğini hatırlatarak, "İlçe merkezi ve köylerdeki okullarda hijyen denetimleri yapıldı. Belge almaya hak kazanan okulların idareci, öğretmen ve personelini tebrik ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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