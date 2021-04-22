Taşköprü'de 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturan Beyza'nın ilk isteği meyve suyu oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanlığı koltuğuna oturan 10 yaşındaki Beyza Bayram'ın ilk isteği meyve suyu oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanlığı koltuğuna oturan 10 yaşındaki Beyza Bayram'ın ilk isteği meyve suyu oldu.

Fatih İlkokulu 4. sınıfı öğrencisi Beyza Bayram ve arkadaşları Arda Hamurcu ile Nisanur Demir, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın makam aracı ile belediye binasına geldi.

Çatal, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Beyza Bayram'a devretti. Beyza Bayram, başkanlık koltuğunda oturduktan sonra kendisi ve arkadaşları için meyve suyu istedi.

Daha sonra birim müdürleriyle sohbet eden Bayram, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çatal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı erken kutladıklarını belirtti.

Belediye başkanlığı koltuğunu Beyza'ya devrettiğini anlatan Çatal, "Allah bütün çocuklarımızı güzel yerlerde görmeyi nasip eylesin." dedi.

Belediye başkanlığını devralan Beyza Bayram ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana bu koltuğu bugün devreden Belediye Başkanımız Abdullah Çatal'a teşekkür ediyorum. Çalışmalarında ise başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çatal, daha sonra öğrencilere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz