Taşköprü'de 10 ton sarımsak ve arpa yandı

02.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:48

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ev ile deposunda çıkan yangında yaklaşık 5'er ton sarımsak ve arpa yandı.

İlçeye bağlı Kızılcaören köyü Taktak Mahallesi'nde Ali Yıldız'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ev, ahır ve ambarın kullanılamaz hale geldiği yangında yaklaşık 5 ton sarımsak ile 5 ton arpa yandı.

Kaynak: AA