Taşköprü Belediyesinin açtığı hızlı okumu kursu sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "Hızlı okuma, sınav kaygısı ve paragraf çözümleme" kursları sona erdi.

Katılan öğrencilere kurs sonunda Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın katılımıyla sertifikaları verildi.

Çatal, eğitimin sonunda geleceklerinin teminatı çocuklara sertifikalarını verdiklerini belirterek, "Eğitime her daim desteklerimiz devam edecek. Geleceğimizin mimarlarının eğitim ve kurslarımızla daha sağlam adımlarla yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kurs boyunca verdikleri eğitimlerden dolayı kıymetli hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.