Taşköprü Belediyesinden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çenet'e "Fahri hemşehrilik beratı"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Kaymakamı iken İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan İbrahim Çenet'e "Fahri hemşehrilik beratı" verdi.

Taşköprü Belediye Meclisi tarafından İbrahim Çenet'e "Fahri hemşehrilik beratı" verilmesinin kabul edilmesinin ardından Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Çenet'in Taşköprü ziyareti sırasında beratı, Belediye Meclis üyeleri ile verdi.

Başkan Çatal, Çenet'in ilçeye büyük katkı sağladığını belirterek, Çenet'i Taşköprülü olarak gördüklerini ve bunun bir nişanesi olarak beratı takdim etmekten onur duyduklarını kaydetti.

Çenet ise Taşköprü'nün kendisinde her zaman farklı ve özel bir yeri olduğunu dile getirerek, Çatal ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz