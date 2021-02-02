Taşköprü Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
02.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:42
Taşköprü Belediyesi Personel Şirketi çalışanlarına yüzde 30 zam yapıldı.
Taşköprü Belediyesi Personel Şirketi çalışanlarına yüzde 30 zam yapıldı.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Belediye-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa Akbaş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Taşköprü Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde çalışan personele yüzde 30 zam yapıldı.
Çatal, zamların personele hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz