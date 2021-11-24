Taşköprü Belediyesinde 25 gönüllü hükümlü çalışabilecek

Taşköprü Belediyesinde 25 gönüllü hükümlünün çalışabilmesi için protokol imzalandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal arasında imzalanan protokol ile temizlik işlerinde 15, ağaç dikim, bakım ve çevre düzenlemesine 10 hükümlü çalışabilecek.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, protokolün hayırlı olmasını diledi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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