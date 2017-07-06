Taşköprü Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 2. düzenlediği yaz spor okulları start aldı.



Taşköprü Şehir Stadyumunda Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 560 kişinin katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yıl boyunca spora ve eğitime olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.





Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'de Taşköprü Belediyesi'ni güzel ve geniş katılımlı organizasyonundan dolayı tebrik ederek bundan sonraki senelerde de katılımın ve desteklerin artacağından da emin olduğunu vurguladı.



Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Engin Kaya'da sporun 12 ay yapılması gerektiğine dikkat çekerek Taşköprü gerçekleşen bu büyük organizasyondan mutluluk duyduklarını ifade etti.





Programda Taşköprü Belediyesi tarafından Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu'na, Taşköprüspor Kulübü tarafından ise Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a yıl boyunca verilen desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.