Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

Taşköprü Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

Belediye personeli günlük mama odaklarını gezerek, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde belediye personelinin her gün ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırılan kedi evlerini ve mama odaklarını gezerek mama bıraktığını söyledi.

Kendisinin de mama odaklarını ziyaret ettiğini anlatan Çatal, "Sokak canlılarımız için bizler buradayız, sizler sağlığınız için kurallara uyarak evlerinizden çıkmayın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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