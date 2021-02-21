Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını için mama odaklarının sayısını artırdı
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Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını için mama odaklarının sayısını artırdı

21.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:26
Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını için mama odaklarının sayısını artırdı

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına kedi evi konularak, mama odaklarının sayısı artırıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına kedi evi konularak, mama odaklarının sayısı artırıldı.

Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hayvansever vatandaşlar ile birlikte sokak hayvanları için mama odaklarına mama bıraktı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal gazetecilere, Taşköprü Belediyesince ilçenin çeşitli noktalarına kedi evi koyarak, mama odaklarının sayısını artırdıklarını söyleyerek, "Ayrıca İlçe Kaymakamımız Çağlar Partal ve hayvansever vatandaşlarımız ile sokak hayvanlarımız için mama bıraktık. Değerli vatandaşlarımız da bu soğuk günlerde evlerinde artan bir kap yemeğini sokaktaki dostlarımız için bırakabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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