Taşköprü Belediyesi sınava girecek öğrenciler için kurs açtı - Haberler
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Taşköprü Belediyesi sınava girecek öğrenciler için kurs açtı

Taşköprü Belediyesi sınava girecek öğrenciler için kurs açtı
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "hızlı okuma, sınav kaygısı ve paragraf çözme" kursu açıldı.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "hızlı okuma, sınav kaygısı ve paragraf çözme" kursu açıldı.

Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kursun açılışına katılan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere, kurs sonunda öğrencilere katılım belgesi verileceğini söyledi.

Öğrencilerin başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çatal, öğrencileri başarı diledi.

Sennur Özcebeci ve Rukiye Öztürk tarafından verilen kurslar bir hafta sürecek.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Abdullah Çatal, Güncel, Haber

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