Taşköprü Belediyesi ramazanda bin 500 aileye gıda kolisi yardımı yapacak
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Taşköprü Belediyesi ramazanda bin 500 aileye gıda kolisi yardımı yapacak

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Taşköprü Belediyesi ramazanda bin 500 aileye gıda kolisi yardımı yapacak

Taşköprü ilçesinde ramazan ayı boyunca bin 500 aileye ramazan kolisi yardımı yapılacak.

Taşköprü ilçesinde ramazan ayı boyunca bin 500 aileye ramazan kolisi yardımı yapılacak.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hilal Masa Birimi ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtmaya başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olacak on bir ayın sultanı ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunarak, bir nebze de olsa ailelerin yüzlerindeki tebessüme vesile olmak amacıyla, ilçemizde tespit edilen dar gelirli ailelerimize, kolilerimiz ulaştırılmak üzere yola çıktı." dedi.

Temel gıda ürünlerinin olduğu gıda kolisini alan vatandaşlar ise Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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