Taşköprü Belediyesi, mahalle sakinleri için Çanakkale gezisi düzenleyecek

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, her hafta bir mahalle sakinlerine yönelik Çanakkale gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, her hafta bir mahalle sakinlerine yönelik Çanakkale gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Çatal, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle evlerinde sıkıldıklarını belirtti.

Bir nebze de olsa değişiklik olması için sosyal sorumluluk projesi yapacaklarını anlatan Çatal, "Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale iline gezi programı tertip edeceğiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce her hafta bir mahalle sakinlerimiz Çanakkale'ye götürülecek." dedi.

Belediye Başkanı Çatal, daha sonra mahalle muhtarlarıyla yapımı devam eden yeni mezbahaneyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz