Taşköprü Belediyesi, kısıtlama döneminde kabristanlıklarda Kur'an okuttu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 17 günlük kısıtlama döneminde mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 17 günlük kısıtlama döneminde mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Kısıtlama döneminde dışarıya çıkamayan ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için Taşköprü Belediyesi tarafından Kurban Tepe ve Zımbıllı Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, kısıtlama döneminde mezarlıkların boş kaldığını söyledi.

Taşköprülü vatandaşların önceki yıllarda mübarek günlerde mezarlıkları ziyaret ederek dua ettiklerini anlatan Çatal, "Bu yıl kısıtlama nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremediler. Biz de belediye olarak ilçe Müftülüğü ile bu konuyu görüşerek organizasyon yaptık. Din görevlilerimiz mezarlıklara gelerek dualarını yaptı." dedi.

Çatal, "Bugün Kadir gecesi ve bizler mübarek günde meftalarımızın kabri başında her zaman dua etmeye gelirdik. Sizlerin yerine bizler buradayız, kurallara uyarak zorlu günleri hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Çatal, Ramazan Bayramı arife gününde de ilçede bulunan kabristanlar imam hatiplerce Kur'an okunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz