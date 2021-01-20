Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek

20.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:40
Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle ilgili istişarede bulunmak için Kastamonu İller Bankası Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara'yı ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle ilgili istişarede bulunmak için Kastamonu İller Bankası Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara'yı ziyaret etti.

Çatal, gazetecilere, projenin Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından onaylandığını, İller Bankası Bölge Müdürlüğüne kredi başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Kredinin onaylanmasının ardından en kısa sürede ihalenin yapılacağını anlatan Çatal, "Belediyemiz kendi elektriğini üretecek. Küresel ısınmayla beraber yaşanan iklim değişikliği nedeniyle gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılır bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını önemsiyoruz. Taşköprü'müze hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:42:58. #1.15#
title