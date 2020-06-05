Taşköprü Belediyesi, ilçede çalışmalarını sürdürüyor Taşköprü Belediye Başkanlığı, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan ilçedeki yarım kalan yatırımlarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Taşköprü Belediye Başkanlığı, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan ilçedeki yarım kalan yatırımlarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesine bağlı ekipler, doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi hattında çalışmalarına başladı. İlçeye 50 yıllık doğal kaynaklı içme suyunu sağlayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca Taşköprü Belediyesi ekipleri, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklarda bozulan kilit parke, bordür gibi alanlar Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamir ediliyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Taşköprü ilçemizin doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve yıllardır beklenen Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi hattında ilk kazmayı vurduk. Taşköprü ilçemizin 50 yıllık doğal kaynaklı su ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu projesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bozulan yollarda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Başkan Çatal, "Taşköprü Belediye Başkanlığımıza bağlı Fen İşleri Müdürlüğünce Bahçelievler Mahallesi, Pulcular Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Haseki Sokak Gizlice Mahallesi, Gökırmak Mahallesi Mezarlık Yolu, Harmancık Mahallesi Kurban Tepe Sokak'ta doğalgaz çalışmalarında zarar gören kilit parke, bordür tadilatları tamamlandı. Ayrıca Tekke Mahallesinde daha önce toprak halde bulunan yol parke yola dönüştürülerek hizmete sunuldu" diye konuştu.

Başkan Çatal, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan yarım kalan veya devam etmesi gereken yatırımları da ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA