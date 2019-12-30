Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete başladı
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Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

30.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:44
Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan Taşköprü Belediyesi Aşevi'nin resmi açılışı cuma saat 14.00'te yapılacak.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelere aşevinde çıkan yemekleri ulaştırmaya başladıklarını belirtti.

Çatal, aşevinin açılışına Taşköprülü vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA
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