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Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Taşköprü Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın önerisi üzerine daha önceki 2 yılda olduğu gibi bu yıl da suya zam yapılmamasına karar verildi.

Çatal, "Bu yıld a vatandaşlarımızın zaruri ihtiyacı olan suya zam yapmama kararı aldık. Halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli. Halkımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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