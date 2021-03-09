Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, tarlada çalışan kadınlara pasta ikram etti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyaret ettiği sarımsak tarlasında çalışan kadınlarla pasta kesti.

Belediye Başkanı Çatal, Taşköprü sarımsağının dikimini yapan kadınları tarlada ziyaret ederek, karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çatal, ayrıca kadınlarla birlikte pasta kesti.

Çatal, "Büyük özveri ile her anımızda destekçimiz olan emekçi kadınlarımızı sarımsak tarlasında ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Emekleri her zaman bizlerin üzerinde olan emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz