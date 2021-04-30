Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, sokak hayvanlarını besledi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Çatal, zabıta ekipleriyle birlikte mama odaklarına ve kedi evlerine mama bıraktı.

Çatal, AA muhabirine, sokaktaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız sağlıkları için evlerinde dursunlar. Dışarıdaki canlılarımız bizlere emanet." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz