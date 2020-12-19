Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçenin değişik noktalarında sokak hayvanlarına yönelik besleme odaklarına mama bıraktı.

İlçedeki her canlıdan sorumlu olduklarını ifade eden Çatal, "Sokak hayvanlarına elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın sokak hayvanları için evlerindeki artan yemekleri buralara bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz